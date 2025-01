Si è verificato alle ore 9:00 di questa mattina, sabato 4 gennaio, un incidente stradale autonomo che ha coinvolto un motociclista a Valdilana, in frazione Rondò. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli accertamenti, mentre l’uomo del ’76 è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118; fortunatamente non sembra che riporti ferite gravi.