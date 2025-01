Grave incidente a Villanova Biellese: due auto si scontrano ed escono dalla carreggiata FOTO

Grave incidente a Villanova Biellese: due auto si scontrano ed escono dalla carreggiata - Servizio di Angela Lobefaro per newsbiella.it

Violento scontro fra due auto a Villanova Biellese dove questo pomeriggio, alle ore 17:00 circa, i veicoli sono finiti fuori strada a seguito dell’impatto, sulla SP 230. Gli occupanti, di cui non si conoscono le condizioni, sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che a seguito dell’intervento hanno messo in sicurezza l’area.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, seguiranno ulteriori aggiornamenti.