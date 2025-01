Hello Pet!, via libera anche all'Hospice per gli amici a quattro zampe dei pazienti in ospedale a Biella

L'idea era nata nel 2019, quando un paziente giovane grave era ricoverato e aveva espresso come ultimo desiderio di rivedere il proprio cane. Allora non era stato possibile, ma da quel momento l'Asl si è messa in moto, e nell'estate del 2022 ha visto la luce Hello Pet!, il primo progetto in Piemonte che permette agli animali di incontrare i padroni all'interno dell'ospedale. Da allora circa 120 pazienti hanno potuto rivedere al piano del tetto giardino Ovest, in un'area interna non sanitaria raggiungibile dall'area parcheggio a Sud dell'ospedale i propri cani, gatti e anche furetti. E il progetto sta piano piano crescendo, come spiega il Direttore della SC Direzione delle Professioni Sanitarie ASLBI Antonella Croso, tra i suoi ideatori.

“Il progetto è nato bene ed è molto gradito – spiega il Direttore - . Molti pazienti lo conoscono, in altri casi sono i famigliari che ne hanno sentito parlare, e in altri ancora sono chi lavora in ospedale che lo propongono, dipende dalla sensibilità delle persone che vivono attorno al paziente. E recentemente Hello Pet! ha coinvolto anche gli ospiti dell'Hospice, che si trova all’interno dell’Ospedale degli Infermi, grazie alla collaborazione che c'è tra le due strutture”.

Il Direttore ama molto gli animali: “Il regolamento che è stato studiato per permettere agli animali di entrare nel nosocomio, è molto rigido, per evitare di creare anche condizioni di disagio a chi frequenta la struttura che magari non è amante degli animali o ha paura. Si deve sempre pensare a tutte le persone che gravitano al Degli Infermi – prosegue Antonella Croso - . Le bestiole non entrano per esempio dall'ingresso principale, e non entrano in camera. Passano dalle scale esterne e incontrano i loro padroni in uno spazio riservato. HelloPet! si inserisce all’interno del percorso di umanizzazione delle cure previsto dal Piano di Rilancio dell’ASL BI, in quanto contribuisce a migliorare la qualità dell’assistenza e a rendere il ricovero meno stressante e traumatizzante. È dimostrato in letteratura, che la possibilità di mantenere un rapporto affettivo con il proprio animale da compagnia in caso di ricovero prolungato rappresenta un valore aggiunto per il paziente, e può incidere positivamente sul miglioramento del percorso di cura. Dal punto di vista psicologico è un grande aiuto. Ancora recentemente una signora ricoverata era molto preoccupata che il suo cagnolino non mangiasse, e quando glielo hanno portato e finalmente ha visto che stava bene, è stato emozionante per tutti. Per lei, per i suoi parenti e anche per noi”.

L'ospedale di Biella è stato primo in Piemonte che ha attivato un progetto simile, e a giugno l’ASL di Biella si è classificata terza con HelloPet! alla XIV edizione del Premio Andrea Alesini per le Buone Pratiche in Sanità promosso da Cittadinanzattiva. Sono stati 57 i progetti provenienti da tutta Italia e candidati al premio.