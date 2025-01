Concerto dell'Epifania a Cossato

Il tradizionale Concerto dell’Epifania organizzato dalla Banda Musicale Giovanile Anbima APS Biella e dal Lions Biella Bugella Civitas, si svolgerà anche nell’anno 2025 il 6 gennaio alle 21, presso il Teatro Comunale di Cossato.

Il concerto si concentrerà in quest’edizione, sulla danza, sull’arte del corpo in movimento tradotta in musica: “Danza la vita” è difatti il titolo dell’evento, diretto dal Maestro Riccardo Armari. Verrà proposto al pubblico un ricco programma di celebri brani tratti da balletti classici, danze popolari, musical, fino alla magia dei cartoni di Walt Disney. All’evento parteciperà con movimenti coreografici la danzatrice Giulia Morgando.