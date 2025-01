Pediatri a disposizione per i bimbi il sabato a Vigliano

Il Punto di Assistenza Pediatrica territoriale (PAPT) è un Ambulatorio ad accesso libero svolto dai Pediatri di Famiglia con il supporto infermieristico dell’ASL BI per la patologia acuta (escluse emergenze/urgenze). È stato rinnovato per tutto il 2025 e sarà attivo presso la sede per i Servizi Socio Sanitari di Vigliano Biellese.

Il servizio è rivolto a tutti i pazienti in età pediatrica, esclusivamente se iscritti ad uno dei Pediatri di Libera Scelta (PLS). I pazienti non iscritti al Pediatra di Libera scelta vengono reindirizzati al Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).

Durante l’orario di apertura del PAPT, i Pediatri di Libera Scelta (PLS), con Personale infermieristico fornito dalla nostra ASL, assicurano tutte le attività normalmente erogate durante l’apertura dei loro Ambulatori come:

esecuzione di visite mediche

attività diagnostica

attività prescrittiva

attività di educazione sanitaria e counseling.

Il Pediatra del PAPT:

non è abilitato ad effettuare visite domiciliari.

Non è contattabile telefonicamente dall’utenza.

Indirizzerà al Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) i pazienti non iscritti al Pediatra di Libera Scelta.

In caso di necessità, potrà indirizzare il paziente al Pronto Soccorso.

L’Ambulatorio è disponibile tutti i sabati non festivi dalle ore 09.00 alle 12.00 presso la sede per i Servizi Socio Sanitari di Vigliano Biellese (via Milano, 299), con accesso tramite eliminacode, attivo dalle ore 09.00 alle 11.30. L’accesso è garantito a un massimo di 26 pazienti.

Le dichiarazioni

La dottoressa Annalisa Zavallone, pediatra del PAPT, ha commentato con orgoglio la riconferma, anche per il 2025, del progetto: “L’ambulatorio, riconfermato anche per il 2025, verrà sempre effettuato con la collaborazione di tutti i pediatri di libera scelta operanti sul territorio biellese. L’utenza ha espresso soddisfazione e gradimento nei confronti del servizio per cui in accordo con l’ASL BI abbiamo deciso di rinnovare la nostra disponibilità per il nuovo anno mantenendo le stesse modalità.