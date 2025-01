ASL Biella, quattro nuovi ginecologi in servizio a tempo indeterminato: ecco chi sono

Nelle ultime settimane del 2024 la Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL di Biella si è arricchita di quattro medici che sono stati assunti a tempo indeterminato a seguito del superamento del concorso e del completamento del percorso di specializzazione.

I quattro professionisti hanno già prestato servizio presso l’ASL BI durante la specializzazione, e hanno scelto di proseguire la loro carriera lavorativa presso l’Ospedale di Biella, all’interno dell’équipe guidata dalla Dott.ssa Bianca Masturzo. L’organico è salito così a 14 medici assunti a tempo indeterminato, ed è dato che conferma l’attrattività della realtà biellese in ambito ostetrico-ginecologico.

I quattro nuovi medici sono: Maria Elena Laudani, nata a Nicosia, classe 1993. Dopo un primo periodo a tempo determinato, dal 4 novembre di quest’anno è assunta a tempo indeterminato presso l’ASL BI. Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, ateneo in cui ha anche conseguito la specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.

Fiammetta Gervasoni, nata a Torino, classe 1993. Dal 4 novembre è assunta a tempo indeterminato presso l’ASL BI. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, si è specializzata in Ginecologia e Ostetricia presso l’Università degli Studi di Torino.

Alessandro Messina, nato a Venaria Reale, classe 1992. Il 1 dicembre 2024 è stato assunto a tempo indeterminato. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, ha concluso la specializzazione presso lo stesso ateneo.

Giuditta Novaretti, nata a Pollone, classe 1992. Il 10 dicembre 2024 è stata assunta a tempo indeterminato. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia ha concluso la specializzazione presso l’Università degli Studi di Parma.

“Con queste nuove assunzioni lo staff medico della S.C Ginecologia e Ostetricia risulta a tutti gli effetti al completo, dato assolutamente rilevante per la realtà sanitaria italiana che stiamo vivendo, dove si fa fatica a completare gli organici per carenza di medici – ha affermato Bianca Masturzo - Il fatto di avere molti giovani nel gruppo, tra l’altro quasi tutti residenti nel torinese, e che quindi percorrono parecchi Km tutti i giorni per venire a lavorare, significa che la nostra realtà è diventata attrattiva, e di questo sono molto orgogliosa”.