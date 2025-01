In tanti alla corsa dell'1 gennaio a Coggiola

Si sono trovati come sempre intorno alle 10 dell'1 gennaio come fanno ormai da diversi anni per una corsa in compagnia. Non ci sono iscrizioni e non c'è classifica. E' un appuntamento podistico, ma a cui partecipano anche camminatori, dove gli appassionati si trovano e iniziano la loro corsa del primo giorno dell'anno.

Alla fine tutto si conclude con una fetta di panettone e un brindisi. L'idea lanciata anni fa da Vincenzino Lentini è ancora viva e l'altro giorno in tanti hanno voluto ricordare l'amico che non c'è più.