5 idee per ridurre i costi di una nuova attività

Chi sta per avviare una nuova attività, si rende velocemente conto che il budget sembra non esser mai abbastanza. Purtroppo, i costi tendono sempre ad aumentare e anche i previdenti che hanno messo da parte qualcosa per gli extra, si trovano presto al verde. Tuttavia, contenere i costi non è impossibile: basta sapere dove tagliare!

1. Lo stretto indispensabile

Sebbene sia molto bello avere una fornitura completa di accessori per l'ufficio, quando il budget è ridotto all’osso, meglio puntare sullo stretto indispensabile. Pertanto, le scorte vanno ridotte al minimo poiché all'inizio difficilmente serviranno numerosi faldoni portadocumenti o risme di carta. Dopo aver ingranato e messo la marcia giusta, si potrà investire qualcosa in una fornitura di cancelleria per l'ufficio completa.

2. Un occhio alla praticità

È sicuramente vero che spesso gli arredi di design sono (inutilmente) costosi e poco pratici. In un nuovo ufficio che punta a ridurre i costi, conviene preferire degli arredi essenziali che puntino tutto sulla praticità. Per risparmiare è sufficiente scegliere l’arredamento per l’ufficio con un occhio al portafoglio su Ufficiodiscount.it dove si trovano i migliori prezzi. Ciò non significa che gli arredi non siano belli ed esteticamente curati, anzi.

Partendo con un progetto ben chiaro di quello che si desidera ottenere, si arreda con sedie, scrivanie, tavoli per sale riunioni, archivi, cassettiere che rispecchiano i propri gusti e comunicano messaggi come solidità, affidabilità, intraprendenza, innovazione. I complementi d’arredo, le decorazioni e gli abbellimenti vari per l’ufficio arriveranno in un secondo momento quando la liquidità lo permetterà.

3. Le migliori offerte per le utenze

Uno dei costi che spesso pesa sulle nuove attività riguarda le utenze. Elettricità, gas ma anche telefono e linea internet affossano il bilancio finale. Vale la pena prendersi una giornata intera per valutare e confrontare le tante offerte presenti sul mercato che, per fortuna, sono moltissime. La grande concorrenza tra le aziende fornitrici aiuta, infatti, ad abbassare i prezzi rendendoli più sostenibili fin da subito.

4. Il fai da te

Il grosso indebitamento iniziale spesso è una delle ragioni principali per cui una nuova attività non riesce a spiccare il volo. Conviene quindi, ove possibile, fare da sé evitando costosi servizi esterni. Naturalmente, non può valere per tutto perché non è possibile lesinare, ad esempio, sull'assicurazione e sulla contabilità che sono essenziali.

Si parla, invece, di spedizioni che possono essere organizzate in autonomia semplicemente usando scatole, carta velina, nastro adesivo (magari personalizzato). Lo stesso vale per le pulizie degli spazi da svolgere da sé, almeno per gli inizi.

5. Bandi e aiuti

Nel momento in cui si desidera avviare una nuova attività, a prescindere dalla tipologia, vale la pena verificare la presenza di bandi e aiuti promossi dagli enti locali. Tra fondi europei e incubatori di startup, è facile trovare qualche tipo di sostegno che possa ridurre le uscite nella cruciale fase inziale. Si tratta, ad esempio, dell'affitto di spazi a canone calmierato o agevolazioni fiscali sui prestiti e finanziamenti.