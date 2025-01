Cossato, il 2025 che sarà tra nuovo centro, stadio e viabilità. Moggio: “Adunata? Occasione di promozione del Biellese”

Riqualificazione del centro, nuovi accessi in città e un volto rinnovato dello stadio Abate. E ancora: sempre più eventi culturali e vedere l'Adunata come un'opportunità di promozione del proprio territorio.

Questi gli obiettivi, o visto il periodo di festività, i buoni propositi dell'amministrazione comunale di Cossato in vista del 2025. Un programma ambizioso, iniziato già negli scorsi anni con l'opera di demolizione e la riqualificazione delle aree ex Caravel ed ex Tricot, oltre al nuovo volto della zona centrale, con l'inaugurazione dei nuovi uffici comunali nei locali di piazza Tempia e l'abbattimento della palazzina dell'ex Enel, situata in via Mercato.

Proprio qui, nelle intenzioni del Comune, dovrebbe sorgere una nuova piazzetta, dotata di area verde, parcheggi e panchine. “È stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni ma i progetti avviati, legati al centro, sono ancora in fase di compimento – afferma Moggio - Nel nuovo anno, si avvierà la progettazione di un ulteriore tassello al nostro progetto di rinnovamento della città: parliamo del nuovo volto che avrà piazza Angiono, dove è previsto un finanziamento regionale pari a 550mila euro. Senza dimenticare l'idea di creare un percorso pedonale che dalla nuova piazzetta di via Mazzini, ideale punto di partenza, si giunga fino a piazza Angiono, passando attraverso i giardini pubblici di via Repubblica e piazza Tempia. Un intervento volto a riqualificare tutto quell’anello che racchiude il centro di Cossato e favorire la mobilità degli utenti”.

A ciò, si aggiungono nuove iniziative. “C'è la volontà – spiega il primo cittadino – di intervenire nell'area del ponte sullo Strona, mettendo in sicurezza e riqualificando quella zona fino al semaforo di via Martiri della Libertà. È parte di un piano che vuole rinnovare l'altro ingresso per Cossato dando vita ad un nuovo anello su via Mazzini per chi arriva da Gattinara. Ma siamo ancora nella fase della progettazione”.

Particolare attenzione sarà rivolta allo sport e agli appuntamenti culturali. “È prevista – sottolinea Moggio – la ristrutturazione dello stadio Abate, con il rifacimento della pista di atletica. Un piano a cui stiamo lavorando da tempo: l'obiettivo è di avviare la progettazione con la ricerca di fondi specifici. Inoltre, come Comune, intendiamo continuare a incentivare eventi culturali e sociali, rafforzando ancor di più i legami con le nostre associazioni”.

Infine, un pensiero all'Adunata Alpina, prevista nel mese di maggio 2025. “Saremo in campo, al fianco delle nostre penne nere – conclude il sindaco - Sia un'occasione per far conoscere le potenzialità della nostra provincia”.