Capodanno 2024, come festeggeranno i giovani biellesi?

Le feste in casa rimangono le più gettonate per i giovani biellesi: è il caso di Tommaso e Arianna che passeranno il Capodanno a casa di amici: “Prepareremo un’apericena in compagnia dove ognuno porterà qualcosa. Dopo organizzeremo dei giochi di gruppo per passare la serata”.

Tommaso aggiunge: “Quando non abbiamo a disposizione abbastanza spazio, affittiamo spesso una baita o un appartamento: generalmente siamo una decina di persone.”

Anna e le sue amiche, invece, trascorreranno il Capodanno fuori porta, a Genova, e assisteranno al concerto di vari artisti italiani in "Piazza de Ferrari"; sono molti, infatti, i concerti gratuiti organizzati nelle piazze di tutta Italia in occasione dell’ultimo dell’anno.

“I miei amici abitano lì quindi ne approfitto per andarli a trovare e festeggiare l’inizio dell’anno nuovo insieme. Ormai è diventata una tradizione, sono circa 4 anni che passo il Capodanno a Genova: è una città giovane e movimentata, c’è sempre qualcosa da fare.”

Le coppie di fidanzati si sono organizzate per tempo e hanno prenotato soggiorni romantici nelle città italiane più suggestive: Luca e Sara pernotteranno in un hotel nel centro storico di Verona: “Abbiamo prenotato circa 2 mesi fa per evitare di pagare cifre troppo elevate o, peggio ancora, non trovare posto. Di solito scegliamo mete ad alta quota per goderci lo spettacolo della neve mentre quest’anno abbiamo optato per una città d’arte.”

Nonostante le attività offerte dal territorio siano diverse e alcuni giovani usciranno nei locali del centro per brindare alla mezzanotte, la maggioranza dei biellesi preferisce celebrare l’arrivo dell’anno nuovo al caldo, nella comodità delle proprie case e in compagnia di amici e famigliari.