Castelletto Cervo, tra progetti realizzati nel 2024 e nuove sfide del nuovo anno

Dalla messa in sicurezza e asfaltatura straordinaria di diversi tratti di strada, all’inaugurazione dell’ampliamento di Mondoffice, ai lavori di efficientamento energetico dello stabile che ospita la scuola materna e l’asilo nido e anche i lavori di riqualificazione del centro urbano sono alcune delle importanti sfide che ha affrontato l'amministrazione di Castelletto Cervo nel 2024.

Il 2025 è alle porte e la giunta Giletti ha nuovi progetti in calendario. Tra questi la manutenzione del monumento ai caduti, il progetto per realizzare un piccolo auditorium grazie ai fondi che la Regione Piemonte metterà a disposizione dell’area omogenea Baraggia di cui il Comune fa parte e ancora progetti per rendere più sicure le strade, la creazione di nuovi spazi e il miglioramento di strutture esistenti.

Il 2025 sarà inoltre anche l’anno dell’adunata degli Alpini nel Biellese. E anche Castelletto Cervo farà la sua parte. "Voglio esprimere un sincero ringraziamento alle nostre associazioni che, anche quest'anno, si sono impegnate per rendere Castelletto un luogo più vivace - dichiara il sindaco Omar Giletti -. Grazie al loro lavoro abbiamo potuto godere di eventi, attività culturali e momenti di condivisione che hanno arricchito la nostra comunità. Un ringraziamento altrettanto speciale va ai nostri volontari, persone straordinarie che dedicano il loro tempo e le loro energie per sostenere la nostra comunità, per il contributo prezioso guidati dall’unico desiderio di aiutare e fare del bene. A tutti loro, a tutti voi, auguro che queste festività siano colme di momenti di gioia, serenità e fiducia per il nuovo anno".