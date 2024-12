Roberta Bruzzone a Biella per "Favole da Incubo".

Il 14 gennaio 2025, alle ore 21:00, il Teatro Odeon di Biella ospiterà Roberta Bruzzone. La celebre criminologa e analista forense, nota anche al grande pubblico, terrà l’intervento "Favole da Incubo", per approfondire il lato oscuro della “passione amorosa” e illustrare dieci casi di cronaca fra i più sconvolgenti degli ultimi anni.

Da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne Bruzzone illustrerà un’analisi “lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per sconfiggerli una volte per tutte”.