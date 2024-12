Incidente stradale a Tollegno: tre persone al Pronto Soccorso.

Nella tarda mattinata di sabato 28 dicembre, intorno a mezzogiorno, si è verificato un incidente stradale tra due veicoli all'incrocio tra via Marconi e via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e il soccorso stradale di Biella.

I conducenti sono una donna del ‘64 un uomo dell’86 con a bordo un ragazzo di 12 anni. Tutti e tre sono stati portati al pronto Soccorso per gli accertamenti e sembra ci siano dei feriti. Una delle auto coinvolte, risultata non marciante a seguito dello scontro, è stata recuperata dal soccorso stradale. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità; a seguito dello scontro è stata ripristinata la viabilità e messa in sicurezza l'area.