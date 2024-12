Elisoccorso a Bielmonte e Masserano: codice rosso per un escursionista.

Fra sabato 28 e domenica 29 dicembre, il soccorso aereo è intervenuto in due aree del biellese per il recupero di due soggetti che richiedevano un trasporto immediato.

Nella giornata di sabato 28 dicembre, alle ore 16:15, l’elisoccorso interveniva presso il Piazzale 2 di Bielmonte, su attivazione del Soccorso piste, a seguito di una persona che presentava un trauma all’arto inferiore, probabilmente al ginocchio. La squadra sciistica è prontamente intervenuta e considerando le elevate tempistiche dovute alla collocazione geografica, è intervenuto l’elicottero per velocizzare l’arrivo presso le strutture sanitarie.

Questa mattina invece, domenica 29 dicembre, l’elisoccorso di Borgosesia ha richiesto il supporto logistico del Soccorso Alpino Valle Oropa (in caso di evenienza) a causa di un uomo che durante un’escursione a piedi o in bici, ha avuto un arresto cardiaco nell’area fra Castelletto Cervo e Masserano. La vittima del malore sarebbe stata trasportata all’Ospedale di Biella in codice rosso, verso le 9:30 circa, con l’esclusivo intervento dell'elicottero.