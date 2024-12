Biella, ruba addobbi natalizi e fugge via ma viene scoperta: nei guai una donna

Una domenica di shopping natalizio finita male per una donna residente nel Biellese che, in un noto negozio di articoli per la casa e la cura della persona, ha ben pensato di occultare nella propria borsa addobbi natalizi per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura. L’addetto alle vendite, accortosi del furto, ha tentato di fermare la donna, ormai al volante della sua auto, riuscendo a prendere nota della targa.

L’analisi delle telecamere e lo sviluppo dei dati forniti, sviluppati nell’immediatezza dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Biella, hanno consentito di individuare la donna e raggiungerla rapidamente presso l’abitazione di residenza. Il personale dell’Arma ha rinvenuto la merce rubata che è stata poi restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.

L’autrice del reato, una 51enne, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella per il reato di furto aggravato.