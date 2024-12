Alunni alla scoperta del Vocabolario Tollegnese

Lo scorso 16 dicembre, presso la secondaria di primo grado di Tollegno, è avvenuta la consegna del Vocabolario Tollegnese agli alunni da parte degli autori Ennio Cinguino e Piergiorgio Ghisio alla presenza della dirigente dell’istituto Comprensivo di Andorno Micca professoressa Liboria Arena.

Si tratta di una curiosa raccolta di vocaboli iniziata anni fa per caso e per divertimento e che con il tempo si è ampliata tanto da prendere in considerazione la pubblicazione. Gli autori hanno riflettuto sul fatto che la lingua si evolve rapidamente cambiando già da una generazione all’altra, inoltre il dialetto è sempre meno conosciuto ed utilizzato dai giovani, perciò l’intenzione degli autori è, con questo dizionario, quella di conservare e lasciare una testimonianza per il futuro.

I QR Codes utilizzati rimandano alle varie sezioni in cui è suddiviso il Vocabolario Tollegnese comprendenti, oltre alla traduzione dei singoli vocaboli, anche modi di dire, proverbi, unità di misura, fotografie della vecchia Tollegno e testi di canzoni che si possono ascoltare oltre che il Vocabolario Tollegnese da cui si può leggere il testo.