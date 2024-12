"Fortunatamente alcune persone sanno mettersi una mano sul cuore"

"Ieri sera, 13 dicembre, dalle ore 17,40 alle ore 19,15, la mia auto, una 500 grigia era parcheggiata in via Sabadell a Biella (traversa di via Dante) poco più giù del locale Exoticus. Stamattina mi sono trovata l'auto distrutta.

Un ringraziamento particolare va alla redazione di newsbiella.it per la tempestività di pubblicazione (un magico passaparola!) a Giacomo Moscarola, Alberto Bonino, e Carlotta che mi hanno aiutata in particolar modo e soprattutto sostenuta.

Aiutatemi a trovare il proprietario, che non ha ovviamente lasciato nessun biglietto, per favore. Se è stato un incidente posso anche capirlo, capita, ma non va bene poi non farsi vivi!