Un lettore: "E' giusto segnalare quando il Comune risponde prontamente"

Molto facile dare contro al Comune quando c'è qualcosa che non funziona, ma ritengo che sia giusto dire invece anche quando invece c'è risposta da parte dell'amministrazione. Mi riferisco a una segnalazione che ho fatto personalmente in Comune, all'assessore ai Parchi e ai Giardini Cristiano Franceschini: come assiduo frequentatore ho chiesto l'intervento del Comune in quando diverse piante erano cadute lungo il sentiero e ostruivano il passaggio. E siccome il parco del Bellone è un parco molto amato dai biellesi e non solo, da runners, famiglie, ho chiesto se potevano intervenire per toglierle e in poco tempo hanno risposto e proceduto con la loro rimozione.

Per questo mi sento di dire grazie all'assessore Franceschini e grazie al Comune di essere intervenuti tempestivamente, non è vero che il Comune non interviene mai quando lo chiami.