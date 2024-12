Tragedia sfiorata a Biella, tenta di togliersi la vita sul ponte della Tangenziale

Tragedia sfiorata questa mattina a Biella. Stando alle prime ricostruzioni, un biellese di 45 anni avrebbe tentato di togliersi la vita sul ponte della Tangenziale. A fermarlo alcuni passanti che hanno subito lanciato l'allarme.

Sembra, infatti, che lo stesso si fosse già arrampicato sulla barriera del viadotto. Una volta sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno assistito l'uomo e cercato di rincuorarlo fino all'arrivo dei sanitari del 118.

Quest'ultimi l'hanno poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Il 45enne è apparso in stato confusionale e a bordo della sua auto sarebbe stata trovata una lettera, indirizzata ai familiari. Ignote, al momento, le ragioni del gesto.