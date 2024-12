99 presepi da tutto il mondo in mostra a Masserano, l'intervista al curatore Enzo Corbellotti FOTO e VIDEO

Per il terzo anno di fila la famiglia Corbellotti espone la collezione di presepi provenienti da tutto il mondo nella chiesa di San Teonesto di Masserano.

Enzo Corbellotti, il collezionista e curatore della mostra, racconta di come questa passione lo accompagni da sempre ma si sia concretizzata poi nella ricerca e nell'acquisizione dei manufatti dopo aver visitato nel 1990 il Museo dei Presepi di Dalmine, in provincia di Bergamo, che ospita ben 900 presepi di diversa provenienza ed epoca storica.

“Ogni presepe è realizzato con materiali di facile reperibilità del paese di provenienza - spiega Corbellotti - I presepi in legno ad esempio, sono tipici del continente africano mentre la terracotta è ampiamente usata per la realizzazione di presepi in Sud America".

Per la ricerca dei pezzi il collezionista si appoggia e collabora con ambasciate e consolati. Il grande fascino della mostra però risiede nelle curate ambientazioni riservate ad ogni presepe che Corbellotti realizza adattando scene della natività al territorio di origine delle opere. Capanne in bambù per presepi esotici e distese di lavanda per i "Santons" provenzali sono solo alcune delle suggestive scenografie allestite da Corbellotti.

La collezione che conta ben 99 presepi verrà ospitata nella suggestiva Chiesa di San Teonesto a Masserano e vi aspetta tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 14.30 fino alle 17.30.