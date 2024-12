Su Nuraghe: nuovi appuntamenti sul calabrone asiatico, ecco i dettagli.

In data venerdì 27 dicembre alle ore 21,00, presso il Circolo Culturale Su Nuraghe a Biella in via Galileo Galilei 11, ci troveremo come apicoltori per i tradizionali auguri di Buon Anno e comunicazioni sui vari incontri istituzionali propedeutici alla programmazione della campagna 2025 nei confronti del calabrone asiatico.

Approfitto per segnalarvi l’invito a partecipare anche all’analogo incontro per gli auguri rivolto a tutti i soci di Su Nuraghe per sabato 21 dicembre con la presentazione del calendario 2025, una rassegna fotografica e tanta musica. Vi aspettiamo!