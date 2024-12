Strona: I bambini del Presepe vivente in adorazione alla Sacra Famiglia - Foto e Video Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Ieri sera, 24 dicembre, A Strona si è celebrata la Messa di Natale animata dalla musica della Koinonia e insieme ai bambini del catechismo che hanno messo in scena il Presepe vivente. Don Luca rinnova gli auguri con queste riflessioni:



"Carissimi, c’è nell’aria l’atmosfera del Natale che spesso viene vissuto come l’occasione di ritrovare una felicità e un sollievo, ristoro e divertimento, distacco e fuga dai quotidiani pesi della vita. Ma per noi cristiani cosa rappresenta questo tempo natalizio? Ogni anno io rimango sempre affascinato dalla romantica e suggestiva scena di Betlemme nella quale nasceva Yeshua, Gesù Cristo, Figlio di Dio. Il fascino non proviene soltanto dalla bellezza della nascita di Gesù, ma dal grande mistero che l’avvolge. Noi cantiamo in preghiera: “Dio si è fatto come noi…” e professiamo che Dio ha preso la nostra natura umana, si è mostrato a noi nelle nostre sembianze.

In ciascuno di noi c’è l’immagine di Cristo, c’è l’immagine del Dio invisibile!

Quindi è più vera l’espressione: “noi siamo stati fatti come Dio”, perchè in ciascuno di noi c’è una presenza e traccia di ciò che Gesù è!

Ecco la Buona notizia di questo Natale: in te c’è l’immagine di Cristo, in te il Padre si è compiaciuto, in te lo Spirito Santo ha preso dimora, in te Dio vuole fare cose grandi. Certamente non ci sentiamo degni di essere “la sua immagine” perchè riconosciamo e siamo coscienti delle nostre fragilità e mancanze… ma proprio per questo Gesù è venuto, perché noi crediamo in Lui. Auguri e benedizioni di un sereno Natale a tutti voi"

Al termine della funzione il tradizionale falò sul sagrato della Chiesa e per tutti panettone e vin brulè.