Natale a Dorzano: un momento di riflessione e serenità.

In un periodo caratterizzato dalla frenesia della corsa ai regali, l'Amministrazione Comunale di Dorzano invita i cittadini a fermarsi un momento per riflettere sui veri valori che il Natale rappresenta. Non solo scambio di doni, ma soprattutto solidarietà, generosità, pace e amore verso la famiglia.

Le feste rappresentano l'occasione per riscoprire la serenità, la gioia e lo stupore che brillano negli occhi dei bambini, un momento prezioso di condivisione e unione con le persone che si prendono cura. Tuttavia, è anche un tempo di ricordi e malinconia per chi non è più con noi, per quelle sedie vuote che ci ricordano i nostri affetti più profondi.

Con un messaggio sentito, l'Amministrazione Comunale rivolge un caloroso augurio a tutti i Dorzanesi: "Vi auguriamo con tutto il cuore un Buon Natale con le vostre famiglie e un 2025 di serenità, pace e salute, che è la cosa più importante. Buone feste a tutti!".