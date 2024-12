Documento programmatico e bilancio approvato a Valdilana

A Valdilana in consiglio comunale presentato il D.U.P. e il bilancio di previsione 2025/2027. La trattazione dei punti illustrata dal Presidente del Consiglio comunale, Michele Role Mucet, che ha sottolineato alcuni elementi essenziali inerenti i lavori e l’intenzione di variare strategia su alcuni interventi e alla modifica dei piani di finanziamento. Durante la discussione il capogruppo della Minoranza Roberto Costella ha chiesto agli assessori un rendiconto sui primi mesi di operato circa quanto fatto e i piani programmatici, richiesta evasa da tutti gli assessori presenti. A seguire i punti trattati hanno riguardato la revisione della situazione delle società partecipate, la ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal comune e servizi pubblici locali gestiti dallo stesso, per concludere con l’aumento di capitale di S.E.A.B e relativa autorizzazione all’acquisto di quote societaria “III ^ Tranche”.