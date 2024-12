Incidenti stradali nel Biellese, sinistri a Donato e Vigliano Biellese

Si sono verificati nella giornata di ieri due incidenti stradali che fortunatamente non hanno causato gravi conseguenze ai conducenti coinvolti. I sinistri sono avvenuti a Donato e Vigliano Biellese.

Sulla SP 419 Settimo Vittone, nelle vicinanze di Donato, un ragazzo di 24 anni ha percorso un tratto rettilineo in direzione Mongrando, quando è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. L’episodio ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, assieme ai sanitari del 118.

A Vigliano Biellese, lungo la SP 758, si è invece verificato un tamponamento tra due veicoli. Alla guida un uomo di Cossato dell’88 e una donna residente fuori provincia dell’82. Anche in questo caso sono giunti i militari dell'Arma che si sono accertati delle condizioni di salute e del ripristino della sicurezza stradale. Un veicolo è stato rimosso in quanto i danni non gli hanno permesso di proseguire.