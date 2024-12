Addio Pier Carlo Achino, Masserano piange la morte della sua memoria storica

Masserano piange la morte della sua memoria storica. Nelle scorse ore, è mancato all'affetto dei suoi cari Pier Carlo Achino. Aveva 73 anni.

Appassionato di cartoline e libri antichi di storia, ha dedicato la sua vita agli studi dei costumi e delle tradizioni del suo borgo con capacità e assoluta dedizione. Insieme ad altri, contribuì a far nascere la banda musicale, da cui prese vita il Gruppo Storico di Masserano, associazione che riunì ben 100 persone. Una realtà che, per diversi anni, partecipò a sfilate e ricorrenze storiche in giro per le regioni e contribuì a portare il nome di Masserano in molte zone d'Italia.

Ha anche partecipato alla stesura di alcuni volumi ed è stato fonte di ispirazione per tanti giovani nella stesura delle tesi di laurea. Oltre alla storia, era amante della montagna e apprezzato restauratore di mobili. Persona di profonda spiritualità, è stato anche sacrestano e valido collaboratore: per anni, infatti, ha gestito l'archivio parrocchiale e aiutato i cittadini originari di Masserano ma residenti all'estero a ritrovare le proprie origini genealogici.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, avranno luogo domani, alle 15, nella chiesa parrocchiale. Sempre qui, verrà recitato il Santo Rosario alle 18.30 di stasera, 23 dicembre.