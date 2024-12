Lutto nel mondo della politica, morto l'ex Segretario Pd Torino Fabrizio Morri

Lutto nel mondo della politica torinese: nelle scorse ore è infatti morto all'età di 70 anni Fabrizio Morri, ex senatore del Partito Democratico e Segretario Dem dell'area metropolitana di Torino.

Nato ad Urbino nel 6 aprile 1954, è stato impegnato in politica fin da giovanissimo: ha fatto parte del movimento studentesco di Torino negli anni ’70 aderendo al gruppo politico del Manifesto. Entra poi nel PCI nel 1984 e ricopre diversi incarichi di partito ed è eletto in consiglio comunale di Torino nelle tornata amministrativa 1985/90, con il sindaco Maria Magnani Noya.

Lavora al Ministero degli Esteri con Piero Fassino nel primo Governo Prodi (1996) e svolge le funzioni di capo Segreteria del Ministro al Commercio Estero e, successivamente, alla Giustizia. Dal 2001 al 2006 è membro della segreteria nazionale dei Democratici di Sinistra con l’incarico di responsabile del Dipartimento Informazione. A febbraio 2017 accusò un malore a Roma durante l'assemblea del PD: all'epoca venne operato per ematoma al cervello.

A ricordarlo oggi sono molti politici torinesi, a partire dall'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta:" Ciao compagno segretario. Una persona per bene, tanto per bene". Insieme a lui anche Saverio Mazza, ex coordinatore metropolitano del Pd: "Ti ho voluto bene e non dimenticherò mai la fiducia che hai riposto in me. Grazie Fabrizio".