Babbo Natale arriva a Biella in paracadute, tante famiglie al Pozzo FOTO e VIDEO

Babbo Natale arriva a Biella in paracadute, tante famiglie al Pozzo (servizio di Davide Finatti)

Come da tradizione, numerose famiglie hanno raggiunto nel pomeriggio di oggi, 21 dicembre, lo Stadio Pozzo Lamarmora di Biella per assistere al lancio e all'arrivo in paracadute di Babbo Natale.

Si tratta della 5° edizione, realizzata dalla sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Giunto sul rettangolo di gioco, il simpatico vecchietto assieme ai suoi aiutanti ha consegnato doni e giochi ai tanti bambini presenti.

La manifestazione ha visto la collaborazione della Banca del Giocattolo, assieme al patrocinio della Provincia e della Città di Biella, rappresentata dagli assessori Anna Pisani e Giacomo Moscarola.