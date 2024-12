Rugby, per Biella ultima partita del 2024: arriva Milano

Sabato prossimo sarà l’ultima occasione, per il 2024, di vedere i ragazzi della massima serie gialloverde giocare sul campo di casa. Anticipo dell’ottava giornata per Biella Rugby opposta a Rugby Milano: terzo posto della classifica del girone meritocratico contro il fanalino di coda, ma Biella conosce bene il valore prossimi avversari, che negli anni passati sono riusciti a complicare la vita ai nostri beniamini che si affacciano al prossimo match con grande cautela.

“La pausa che ci lasciamo alle spalle ci ha permesso di rilassarci un po’ dopo la partita con Padova che non ci ha soddisfatti, nonostante il pareggio”, commenta Alberto Benettin, head coach di Biella Rugby, “non siamo riusciti ad esprimere un bel gioco e non ci siamo nemmeno divertiti. Cercheremo di rifarci nell’ultima partita dell’anno che, con grande piacere, giocheremo sul campo di casa. Con Rugby Milano sarà sicuramente una bella partita. Noi faremo di tutto per mettere in campo la nostra prestazione migliore, certi che Milano farà di tutto per darci filo da torcere. Se è vero che Milano di trova sul fondo della classifica, lo è anche che hanno perso più di un paio di partite per un punto, se la fortuna fosse stata dalla loro parte, magari in questo momento si troverebbero a metà classifica. Li conosciamo da anni e conosciamo bene le loro qualità. Sono riusciti più volte a metterci in difficoltà, quindi teniamo la concentrazione molto alta e non sottovalutiamo nessuno. Ancora una volta, siamo consapevoli che potremmo incassare il risultato solo disputando una grande partita, ma sono anche sicuro che i ragazzi spenderanno tutto quando per riuscire nel loro intento”.

Kick off alle ore 14.30. Sabato 21 dicembre è la giornata che Biella Rugby dedicherà agli auguri di Natale. Alle 11.45 alla Cittadella del Rugby scenderanno in campo i giovanissimi di Minirugby e Rugbytots per svolgere attività con il coinvolgimento di genitori ed educatori. Alle 14.30 la partita della prima squadra gialloverde, a seguire la festa continuerà presso la Clubhouse con il tradizionale terzo tempo.

Serie A girone 1. VIII giornata – 21.12.24. Biella Rugby – Rugby Milano, Parabiago – Avezzano. 22.12.24. Unione Rugby Capitolina – Petrarca Padova; Cus Torino - Cavalieri Prato Sesto; Verona – Rugby Paese.

Classifica. Rugby Parabiago punti 29; Rugby Paese 26; Biella Rugby 25; Verona Rugby 22; Petrarca 20; Cus Torino 19; UR Capitolina 16; Avezzano 12; Cavalieri Prato Sesto 9; Rugby Milano 8.