Biella, concerto di Natale con l'Accademia Perosi

La Fondazione Accademia Perosi celebre il Natale con un omaggio a Gabriel Fauré e l'esecuzione del Quartetto per pianoforte n. 1 in do minore, op. 15, una delle sue opere da camera più importanti. Composto per pianoforte, violino, viola e violoncello, il quartetto, pur essendo in tonalità minore, esprime una bellezza e una vitalità straordinarie. Completato nel 1879 e rivisitato nel 1883, il brano fu accolto con entusiasmo alla sua prima esecuzione nel 1880.

Quest'anno, il concerto celebra anche il centenario dalla morte di Fauré, il quale ha rappresentato un ponte tra il Romanticismo e il modernismo del XX secolo. Durante la sua vita, Fauré ha innovato l’armonia e la melodia, influenzando le generazioni future. Negli ultimi anni, la sua musica divenne più riservata e a volte turbolenta, riflettendo le sue sfide personali, tra cui una crescente sordità. Interpreti: Tina Vercellino (violino), Lorenzo Meraviglia (viola), Cristiana Coppola (violoncello) e Alessandro Mosca (pianoforte).

Nella seconda parte del concerto, il pubblico potrà ascoltare classiche musiche natalizie, da "White Christmas" all'Aria di J. Bach, creando un perfetto contrasto tra la profondità del quartetto e l'atmosfera festiva. Un'occasione imperdibile per celebrare la bellezza della musica in tutte le sue forme. Dopo la prima parte affidata ai musicisti Tina Vercellino (violino), Lorenzo Meraviglia (viola), Cristiana Coppola (violoncello) e Alessandro Mosca (pianoforte), il gruppo si amplia con Enrico Catale e Genadi Gershkovych (violino), Jacopo Sommariva (violoncello). Appuntamento a domani, sabato 21 dicembre, alle 18, nell'Auditorium di Palazzo Gromo Losa.