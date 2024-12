Biella, auguri da Città Studi: "Il nuovo anno sarà ricco di nuove e stimolanti sfide, opportunità per crescere insieme" FOTO e VIDEO

Biella, auguri da Città Studi: "Il nuovo anno sarà ricco di nuove e stimolanti sfide, opportunità per crescere insieme" - Servizio di Maria Camilla Toffetti per newsbiella.it

È stato un anno importante per Città Studi, abbiamo “seminato il terreno” per lo sviluppo di progetti innovativi, attivato nuovi Corsi con l’Università di Torino, ampliato l’offerta della Formazione Professionale e impostato nuove attività di ricerca.

Il nostro impegno è stato costantemente orientato ai bisogni degli Studenti e del Territorio, per costruire occasioni di crescita.

In particolare, abbiamo rafforzato la Rete con le Istituzioni e con il Territorio grazie ad un nuovo spirito di squadra, ingrediente fondamentale per la crescita di Città Studi.

Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti coloro che credono in noi e ci vorranno sostenere per realizzare le molteplici iniziative, con la convinzione che il lavoro di squadra permetta di esprimere le peculiarità di ciascuno di noi a servizio dello sviluppo del Territorio.

Il nuovo anno sarà ricco di nuove e stimolanti sfide, opportunità per crescere insieme, in continuità con le attività e gli impegni condivisi con i Partner.

Auguriamo a tutti voi e ai vostri cari Buon Natale e buon inizio anno.

Ermanno Rondi e Giuseppe Distefano