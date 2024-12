Scodinzolando con Flo, un appello per Roy FOTO

E' un cane fantastico con le persone, chiede solo un'adozione come figlio unico e non va d'accordo con i gatti.

Roy è vaccinato e microchippato.

Ad occuparsi di lui è l'associazione Scondinzolando con Flò ets che ospita i propri cani in strutture e in stalli casalinghi. La loro attività consiste nel salvare molte creature abbandonate e provvedere a loro con cure, vaccinazioni, sterilizzazioni, esami e tutto il necessario per metterli in sicurezza.

I riferimenti dell' Associazione Scodinzolando Con Flò ets, Contatti per info

342 7098964 Diego

347 360 2518 Antonella

347 256 8546 Chiara

https://www.facebook.com/scodinzolandoconfloets

https://www.instagram.com/scodinzolandoconflo_ets?igsh=MTV0NXFkeXdrNjFsOQ

Mail scodinzolandoconflo@gmail.com