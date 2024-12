Felice traguardo per Alessandra Zannin, laureata in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali

Felice traguardo per Alessandra Zannin, studentessa biellese che, nei giorni scorsi, si è laureata a Pavia con un voto pari a 101/110. La giovane ha frequentato la Facoltà di Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali e per la tesi di laurea ha trattato come argomento “L'ordinamento sportivo internazionale e la sport diplomacy. I giochi olimpici come strumento di soft power”.