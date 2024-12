A Salussola il tradizionale pranzo degli auguri della pro loco, Chioda: "Clima di famiglia" FOTO

Domenica 15 dicembre la pro loco come ormai da tradizione a Salussola ha organizzato il pranzo di Natale.

L'evento è stato un importante momento di socializzazione per tutti e in particolare per gli over 80 ai quali la Pro loco ha offerto il pranzo.

"È stata una bellissima giornata - commenta il sindaco Manuela Chioda -. Abbiamo condiviso momenti importanti, c'era un meraviglioso clima di famiglia. Ringrazio la pro loco per questa attenzione che mostra sempre nei confronti delle persone anziane".