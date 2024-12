Salussola: auto si ribalta in curva, si cerca il conducente FOTO

Un incidente stradale si è verificato questa notte, mercoledì 18 dicembre, sulla strada collinare che collega Salussola alla frazione di San Secondo. Alcuni passanti hanno notato l’auto ribaltata in curva all'interno del fosso, con il vetro anteriore rotto e danni significativi.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute del conducente, che non è ancora stato rintracciato. I Carabinieri sono stati allertati e sono ora in fase di accertamenti. Al momento non è possibile sapere quante persone ci fossero a bordo del veicolo; seguiranno aggiornamenti in merito.