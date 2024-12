Cavaglià e Viverone, ladri in azione: oro rubato e tentativi sventati dall'allarme

Serie di furti nel basso Biellese. Sono avvenuti nella giornata di ieri, 17 dicembre, nei comuni di Cavaglià e Viverone.

Nel primo caso, sono stati presi di mira due alloggi, messi a soqquadro dai malviventi. In un'abitazione hanno infranto una porta finestra e portato via alcuni monili in oro; nell'altra, invece, non sarebbe stato asportato nulla ma sono in corso i dovuti accertamenti affidati ai Carabinieri.

A Viverone, i malviventi avrebbero provato a forzare una porta ma sarebbero stati fatti scappare dal sistema di allarme che ha risuonato nella zona. Molto probabilmente i tre furti sarebbero collegati e attribuibili alla stessa banda.