Oggi mercoledì 18 dicembre a Occhieppo Inferiore si parla di "esperienze somatiche", che si concentrano su come il nostro corpo sente e reagisce a diverse situazioni. Si, imparerà come le sensazioni fisiche possono influenzare le nostre emozioni e il nostro benessere. Inoltre come la psicologia positiva, si concentra sul potenziamento delle qualità personali e sullo sviluppo delle capacità individuali per vivere una vita più soddisfacente.

L'appuntamento è a Cascina San Clemente alle alle 17 ed è a ingresso gratuito.

L'evento si inserisce nel progetto Tessere la Salute ed è condotto da Annalisa Martiner.