Tennis da tavolo, Brilla UnipolSai di Bocchio a Villadossola in C2, cadono invece le altre 4 compagini in D1, D2 e D3.

Giornata da incorniciare , per i ragazzi dell Unipol Sai di Bocchio che espugnano il campo dell Ossola 2000 e puntano ai piani alti della classifica, di fondamentale importanza la prossima sfida di Valenza al giro di boa del campionato.

Tre punti conquistati da Michele Capodiferro, che non concede nemmeno un set agli avversari , e uno a testa per Gabriele Pronesti e Matteo Bianchetto, fissano il risultato finale con un rotondo 5 a 2 per i cossatesi.

In D1 sempre a Villadossola cade Rammendatura MB Line che cede 4 a 2 ai locali, Paolo Furno e Erick Marangone non incidono come nelle scorse partite e purtroppo incassano la seconda seconda sconfitta consecutiva.

Di Riccardo Pegoraro e Erick Marangone i punti per gli ospiti.

A Cossato invece erano di scena sia Immobiliare Bugella che Davide Siviero , rispettivamente in D2 e D3 che soccombono agli esperti giocatori delle due formazioni del TT Romagnano, con il punteggio di 4 a 2 e 5 a 1, le vittorie in D2 le firmano Riccardo Motta e Roberto Fazzari, mentre in D3 il punto della bandiera è di Francesco Bidese.