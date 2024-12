Due ministri a Biella, la segreteria provinciale di Forza Italia festeggia con amministratori e militanti FOTO

Forza Italia festeggia i risultati di due anni dei suoi rappresentanti al Governo; la recente riconferma del presidente della Regione Piemonte e una solida rappresentanza territoriale. Ma innanzitutto ha festeggiato, al Relais Santo Stefano di Sandigliano, il Natale. Un’occasione, per amici e simpatizzanti, di incontrarsi e scambiarsi gli auguri in una fase in cui Forza Italia vede crescere il proprio gradimento, grazie a una visione politica moderata ma ragionata; attiva ma non faziosa.

E questo piace sempre di più agli italiani, come pure il suo leader nazionale, Antonio Tajani, in costante crescita come gradimento nei sondaggi tra i leader dei partiti. Un appuntamento al quale non sono mancati i maggiori rappresentanti di Forza Italia, nazionali, regionali e locali: il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto innanzitutto; quello per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo; il deputato Roberto Pella e, in collegamento telefonico, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il segretario provinciale di Forza Italia, Alessio Serafia, ha ringraziato gli amministratori locali e i simpatizzanti che in quest’ultimo anno hanno permesso al movimento di affermarsi ai vari livelli amministrativi. La strada tracciata da Antonio Tajani è ancora lunga ma passo dopo passo il traguardo é vicino.

Sempre più Sindaci e amministratori locali si stanno avvicinando a Forza Italia, dimostrazione del buon lavoro che é stato fatto. Il segretario regionale, nonché Ministro, Paolo Zangrillo durante il suo intervento ha espresso che FI si è incamminata in un percorso di crescita: “Sono stati due anni difficili per l’instabilità internazionale ma, mentre prima Francia e Germania erano le locomotive d’Europa, oggi l’Italia si è ritagliata una posizione di prestigio a livello internazionale”. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin durante il suo intervento ha detto che il modello Italia sta funzionando: “Abbiamo raggiunto la massima occupazione in Italia e i nostri successi ci sono riconosciuti a livello internazionale a Biella città abbiamo espresso 4 consiglieri, 2 assessore e inoltre in provincia abbiamo espresso tre consiglieri di cui una vice presidente, Elisa Pollero”.

Il presidente Alberto Cirio ha voluto salutare in collegamento telefonico gli amministratori e militanti, con un accenno al grande appuntamento dell'Adunata Alpina 2025, un'occasione di promozione territorio. A conclusione della serata è arrivato anche Roberto Pella, impegnato a Roma in commissione Bilancio per gli ultimi passi che porteranno all’approvazione della Legge di Bilancio.