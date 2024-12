Raffica di incidenti: casi a Cossato, Lessona e Vigliano

Serie di incidenti stradali nella provincia di Biella. A Cossato, ieri mattina, un milanese di 21 anni è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo nella zona di Castellengo. Fortunatamente non è rimasto ferito.

Sul posto i Carabinieri, così come a Vigliano Biellese dove un'auto, stando alle ricostruzioni del caso, avrebbe prima centrato un mezzo in sosta e un salvapedone poi si sarebbe dato alla fuga. Alla fine, sarebbe stato individuato: ora, il conducente rischia una sanzione. Polizia in azione infine a Lessona per un altro sinistro stradale.