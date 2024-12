Domani la Bessa Christmas Trail: Natale, sport e solidarietà

Domani, domenica 15 dicembre 2024 si terrà la 5ª edizione del Bessa Christmas Trail, una camminata ludico-motoria, con possibilità di praticare nordic walking. La manifestazione si svolgerà all'interno della suggestiva Riserva Naturale della Bessa, con partenza dal Comune di Borriana.

La giornata prevede due appuntamenti principali:

- Ore 10:00: passeggiata e nordic walking

- Ore 10:30: partenza della corsa non competitiva di 10 km.

L'iscrizione, dal costo di 8 euro, potrà essere effettuata direttamente sul posto la mattina dell’evento, a partire dalle ore 8:30. Tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento natalizio e potranno godere di un ristoro finale.

Il Bessa Christmas Trail rappresenta un’occasione per contribuire al progetto “Una goccia per un sorriso”, destinato al reparto pediatrico dell’Ospedale di ponderano. L’evento è organizzato dall’associazione La Vetta Running Mongrando, in collaborazione con il Comune di Borriana e il supporto di numerosi sponsor locali.