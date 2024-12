Storie di Natale: Domani 15 a Valdilana e il 22 a Gaglianico e Cavaglià

La rassegna per i più piccini Storie di Natale, organizzata da Storie di Piazza APS, chiude la sua parabola natalizia a Gaglianico alle h. 11 e Cavaglià alle h.17 del 22 dicembre dopo lo spettacolo per famiglie in Valdilana di domani 15 dicembre. L’evento ha coinvolto famiglie e bambini dall’8 dicembre in poi, in un'atmosfera ricca di magia e tradizione con lo spettacolo "Il presepe degli animali. una produzione originale di teatro di gura che porta in scena il presepe in una versione piena di emozioni che vede gli animali protagonisti. Il presepe è un manufatto di carta molto speciale che viene animato da Oriana Minnicino, Manuela Tamietti e da Simona Colonna, che con voce, violoncello e strumenti vari presterà la sua musica interpretando dal vivo canti tradizionali.

Il testo scritto da Manuela Tamietti darà vita ad una leggenda, con gure delicate e simboliche, capaci di raccontare la magia del Natale grazie anche a micromovimenti ideati dalla scenografa storica di Storie di Piazza Laura Rossi. "Il presepe degli animali", mette in scena la Natività guardando l’evento da un punto di vista nuovo cioè con gli occhi innocenti degli animali, e si sviluppa attraverso un susseguirsi di divertenti caratterizzazioni, canzoncine testi brevi e poesie di poeti e scrittori quali Lorca, Buzzati, Saba e Rodari. Il Presepe degli animali il 22 dicembre alle h. 11 all’Auditorium in Via XX Settembre, 10 a Gaglianico e alle h.17 in sala Convegni via Vercellone 1, edicio Aquila a Cavaglià (accanto alla Biblioteca ragazzi).

La rassegna Storie di Natale a offerta libera è un’esperienza di condivisione e di festa per le famiglie. Potete prenotare al numero 327 485 8731 per riservare i vostri posti.