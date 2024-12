Candelo: al via il primo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Martedì 17 dicembre 2024, alle ore 18:00, presso la Sala Affreschi “Dr. Pier Carlo Robiolio” al primo piano del Centro socio-culturale “Le Rosminiane” in via Matteotti 48, si terrà la prima seduta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) di Candelo.

Il Comune, attraverso l’Assessorato alla Gentilezza, ha aderito con entusiasmo alla seconda edizione del progetto “Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi... Spazio alla gentilezza – sosteniamo l’inclusione”, promosso dall’Associazione Cor et Amor.

L’iniziativa si propone di valorizzare il protagonismo giovanile, offrendo a bambini e ragazzi l’opportunità di esprimere proposte concrete per il bene comune. Un progetto che invita le amministrazioni comunali a coinvolgere maggiormente le giovani generazioni, attraverso un organo rappresentativo dedicato.

L’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese” di Candelo-Sandigliano ha accolto con entusiasmo l’invito dell’Amministrazione, e grazie alla collaborazione di insegnanti e al coinvolgimento diretto degli studenti, lo scorso 27 novembre si sono svolte le elezioni del primo CCRR.

Un momento importante per la comunità, che celebra la partecipazione attiva delle nuove generazioni e promuove valori di inclusione, gentilezza e responsabilità civica. La seduta inaugurale sarà un’occasione per condividere idee e avviare progetti concreti per il territorio.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza.