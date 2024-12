Dalla carta dedicata a te, ai bonus mamme disoccupate e bollette: gli aiuti alle famiglie da chiedere entro fine anno

La fine dell’anno si avvicina e con essa anche la scadenza dei pacchetti di aiuti predisposti dal governo in sostegno alle famiglie italiane nell’anno 2024. Durante l’anno il governo ha predisposto misure e contributi economici destinati a sostenere le famiglie italiane colpite dal vertiginoso aumento di prezzi e bollette. Le agevolazioni e i benefici stanziati hanno lo scopo di aiutare le famiglie a fronteggiare le imminenti spese: dall’acquisto dei beni di prima necessità, al pagamento di bollette sino alle spese scolastiche dei figli. Vanno dalla Carta dedicata a te, alla Carta acquisti, al Bonus mamme disoccupate, al Bonus bollette poi ci sono il Bonus asilo nido e l'Assegno unico e universale.

Entrando nel dettaglio, ci sono il “Bonus per mamme disoccupate”, pensato per aiutare le neomamme disoccupate o casalinghe con ISEE inferiore ai 20.221,13 euro. L’assegno di maternità sarà erogato solo se la domanda verrà presentata entro 6 mesi dalla nascita o dell’adozione del bambino. L’importo, che ammonta a 2.020,85 euro, verrà suddiviso in 5 rate. Entro il 31 dicembre si può richiedere anche il bonus “Asilo nido”: un contributo dai 1.500 ai 3.600 euro pensato per sostenere le spese delle rette degli asili nido pubblici e privati. Possono richiederlo i genitori di figli nati nel 2024 con un’ISEE non superiore ai 40.000 euro. La scadenza è il 31 dicembre 2024.

Scade a fine dell’anno anche il “Bonus bollette”: destinato a famiglie con Isee fino a 9.530 euro o 20.000, (se la famiglia è numerosa). La scadenza per la richiesta è fissata per la fine del 2024. Importo da 142,74 a 201,30 euro. Per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante o abbonamenti ai trasporti pubblici la “Carta dedicata a te” è un contributo di 500 euro (usufruibili una sola volta), destinato a nuclei famigliari, ( formati da almeno tre persone), residenti in Italia e con un ISEE non superiore ai 15.000 euro. Affrettatevi, la carta dovrà essere attivata entro il 16 dicembre!

La “Carta Acquisiti” prevede l’erogazione di 40 euro ogni due mesi utilizzabili per l’acquisto di beni alimentari, prodotti farmaceutici e per il pagamento delle bollette. Possono richiederla i cittadini italiani con età superiore ai 65 anni o con figli minori di 3 anni e un ISEE inferiore ai 15.000 euro. Anche in questo caso l’iniziativa scade a fine dicembre.