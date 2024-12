"Diventa radioamatore": al via i corsi dell'ARI Trivero a Valdilana.

Per tutti coloro affascinati dal mondo delle radiocomunicazioni, l’Associazione Radioamatori Italiani (ARI), sezione di Trivero, organizza un corso dedicato.

“Vuoi scoprire come collegarti con radioamatori da ogni angolo del pianeta?”

L'Associazione Radioamatori Italiani (ARI) Sezione di Trivero ti aspetta venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 21:00 presso la sede di Vallemosso/Valdilana, Corso Roma 40a, per presentarti un corso che potrebbe cambiare il tuo modo di comunicare.

I radioamatori non sono semplici appassionati di tecnologia: sono sperimentatori e innovatori che, con le onde corte, possono comunicare a livello globale. Il loro ruolo non si limita a questo: è possibile collaborare con la Protezione Civile, offrendo competenze fondamentali in situazioni di emergenza, per garantire comunicazioni efficienti.

Il percorso prevede il superamento dell’esame di radiotecnica e normativa presso il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) del proprio capoluogo di regione. Con il superamento dell'esame, si ottiene una patente e un nominativo univoco, il “codice di riconoscimento” che permette di trasmettere e di connettersi con altri appassionati a livello mondiale.

A partire dal 10 gennaio, l'ARI Trivero organizza corsi settimanali ogni venerdì dalle 21:00 alle 23:00. Il programma, della durata di circa cinque mesi, è pensato per essere chiaro ed efficace, adatto anche a chi non ha competenze specifiche nel campo della radiotecnica. Il costo del corso sarà comunicato al momento dell'iscrizione.

Per ulteriori informazioni sarà possibile partecipare al corso introduttivo del 10 gennaio.

Per info: 347 905 7817