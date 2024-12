Laboratorio "Le sarte di Ravensbrück"

Domani, sabato 14 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 13 presso Fondazione Pistoletto Cittadellarte (Biella), è in calendario un laboratorio gratuito Le sarte di Ravensbrück.



L'iniziativa rientra nel programma UNIDEE Residency Programs e dell’evento Cittadel*Maket e si inserisce nell’ambito dell’opera Part-time Resistance di Nico Angiuli esposta nella mostra Ways of Becoming: 25 years with UNIDEE.



A guidare i partecipanti sarà l’artista Ivana Pia Lorusso.



Il laboratorio inizierà con una breve introduzione storico-teorica alla vicenda, quindi un approfondimento pratico in cui si replicheranno le tecniche di manomissione sopra descritte; il laboratorio potrà essere anche occasione per condividere vicende legate al territorio biellese.



A margine del laboratorio si valuterà la volontà di un* delle partecipanti di diventare custode di tali pratiche (come nello spirito di Part-time Resistance immaginato da Angiuli) e diventare parte della trasmissione dei saperi resistenti legati alla vicenda.



Il laboratorio si svolgerà per un massimo di 12 partecipanti che dovranno avere un età minima di 14 anni.



Il ritrovo sarà alle 9.30 sarà presso lo store di Cittadellarte.



Per iscrizioni compilare il form online oppure scrivere a unidee@cittadellarte.it

Per informazioni: 015.8971064