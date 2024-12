Senso civico a Vigliano Biellese: portafoglio consegnato ai Carabinieri.

Nella giornata di ieri un gesto di onestà ha alleviato le cronache e i Carabinieri di Biella sono stati contattati per il recupero di un portafoglio ritrovato nei pressi di un distributore a Vigliano Biellese.

Mentre era al lavoro, una donna ha rinvenuto il portafoglio di un uomo della zona e i Carabinieri di Occhieppo si sono diretti in loco per recuperare l’oggetto smarrito. Al momento non è stato denunciato, ma qualora si cercasse è al sicuro.

Un gesto di responsabilità che merita di essere evidenziato a favore della comunità e del senso civico.