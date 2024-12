"Babbo Natale in Valle" a Valdilana

Un doppio appuntamento natalizio a Valdilana. Dopo l'inaugurazione del presepe gigante in centro a Mosso, si apre un nuovo fine settimana all'insegna del Natale. Sabato 14 dicembre è in programma alle 21 il concerto di Natale a cura degli allievi della scuola di musica Euphoria a Valdilana.

Mentre domenica 15 dicembre dalle 14 il parco Reda di Valle Mosso accoglie l'evento "Babbo Natale in Valle". Sarà possibile incontrare Babbo Natale, fare una foto e consegnargli una letterina. Poi spazio ai mercatini e ai laboratori delle scuole di Valle Mosso. I più piccoli potranno divertirsi creando una lanterna con Passaggio a Oriente, un laboratorio dalle 15 alle 16 solo per chi assiste allo spettacolo in sala Biagi. A disposizione per chi lo desidera un peluche in omaggio alla Banca del giocattolo e fare un gesto gentile donando un gioco. La compagnia Storie di Piazza alle 17 proporrà in sala Biagi lo spettacolo teatrale "Il presepe degli animali". E alle 16.30 dal parco Reda partirà una fiaccolata con le lanterne accompagnata dalle cornamuse. Viene richiesta una prenotazione per lo spettacolo entro il 12 dicembre, offerta minima 5 euro a bambino. Contattare Marco al 333.2947347.