Cerrione, auto urta mezzi e finisce sull'aiuola spartitraffico FOTO

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 10 dicembre, nel centro di Vergnasco, a Cerrione.

Stando alle prime ricostruzioni, l'auto avrebbe prima urtato alcuni mezzi per poi concludere la sua corsa all'interno dell'aiuola spartitraffico. Il conducente, assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Sul posto forze dell'ordine e il personale preposto per la pulizia delle strade.