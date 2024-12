Incidenti in provincia, tre conducenti trovati ubriachi al volante

Solo negli ultimi giorni, tre persone sono state denunciate in provincia a seguito di incidenti, per essere state trovate alla guida in stato di ebbrezza.

Nei giorni scorsi è stato deferito un uomo dai Carabinieri di Andorno trovato con un tasso alcolemico di 2 g/l, e un altro a Mongrando.

Ancora ieri mattina, domenica 8 dicembre, in seguito alla prova con l'etilometro eseguita in caserma a Biella su di un 29enne che ha avuto in incidente autonomo a Muzzano intorno alle 7,20, il giovane è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,9 g/l.